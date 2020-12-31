عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم،  تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

وقال مصدر بالقلعة الحمراء في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن الصفقة كلفت المارد الأحمر 2 مليون دولار، على أن يتم دفعهم بنظام التقسيط حيث سيدفع مسئولو الأهلي مليون دولار وسيتم تقسيط باقي المبلغ إلى 4 دفعات على مدار عام 2021.

وأضاف المصدر، أن الظهور الأول للاعب في تدريبات الأهلي سيكون السبت المقبل، وسيتم قيده محليا وإفريقيا، حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق أمام سونيديب في إياب دور ال٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بواليا الفجر الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

قرينة الرئيس السيسي: لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل

منذ ساعة و 19 دقيقة

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة و نصف

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ ثلث ساعة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الجونة يفتح المزاد على هداف الدوري المصري

الجونة يحدد 2 مليون دولار لبيع نجم الفريق

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي الهجومية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

10:44 م

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

10:00 م

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

07:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»