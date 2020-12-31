"هدية" توزع معاطف المطر على قاصدي المسجد الحرام

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

وزعت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية اليوم معاطف المطر على المعتمرين والمصلين والعاملين بساحات المسجد الحرام.


وأكد المدير العام للجمعية منصور العامر على جاهزية فريق الطوارئ بمكاتب الجمعية الأمامية في المنطقة المركزية، مبينا أن الجمعية جهزت منتجاتها الإبداعية التي تقع ضمن برنامجها الرئيس الذي تقدم من خلاله هدايا أو خدمات تهدف إلى تيسير أداء المناسك، إضافة للعناية بالأطفال ورعاية التائهين، وتفريج الكرب وتحفيز العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار".


وأشار إلى أن "هدية" وضعت خطة للطوارئ تشتمل على توزيع ما تزداد الحاجة إليه عند هطول الأمطار في أماكن عمل الجمعية، حيث جعلت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر، في حين أن ما يوزع على العاملين في الخدمة من النايلون الشفاف حتى تظهر هوية من يستخدمه من خلال الزي الذي يرتديه.

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