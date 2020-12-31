البابا تواضروس: لم أخش يومًا على الكنيسة وأشعر دومًا بالأمان (فيديو

Advertisements



قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه في 11 ديسمبر 2016 حدث تفجير الكنيسة البطرسية، وأمر حينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجنازة عسكرية للضحايا وأعلن أثناء الجنازة اسم الإرهابي منفذ العملية، ووعد بإعادة ترميم الكنيسة، ما حدث بالفعل.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الوطن أبقى من كل شيء، مؤكدا أنه لم يخشى يوما على الكنيسة ويشعر دومًا بالأمان، ولم يأتيه ذلك الشعور قط.



وكشف البابا تواضروس أن وجود قانون لبناء الكنائس إنجازًا كبيرًا، مؤكدا أن قانون بناء الكنائس خلصنا من "عقدة"، كما أن قرار الرئيس السيسي ببناء مسجد وكنيسة في العاصمة الجديدة بهذه الضخامة، وهو أقوى تعبير ومثال وقدوة لأي مسئول آخر، فيما يقوم به الرئيس الآن هو تصويب لأحوال الوطن.





