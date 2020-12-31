مناشدة من "مزارعي المليون ونص فدان" لوزير الشباب: مبادرة جديدة توفر 2 مليون فرصة عمل(فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

ناشد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستغلال مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 4200 مركز شباب، في تشكيل الوعي المصري لدى الشباب سواء شباب الفلاحين أو شباب القبائل العربية، بأهمية المشروعات الزراعية والريف المصري، ومشروع المليون ونصف فدان، وهذا أمر مهم للغاية.


وأضاف "زيدان"، خلال حواره في برنامج "بيوتنا"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن شباب الفلاحين رأوا بأعينهم الأهالي بالقرى والنجوع وهم يعتدوا على الأراضي الزراعية والبناء عليها، ولكن مؤخرًا اتخذت قوانين عديدة لوقف نزيف الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه في الوقت ذاته يجب تعويض الفاقد من الرقعة الزراعية من خلال المشاركة في مشروع الريف المصري الجديد، وكذلك يجب توعية شباب القبائل بأهمية المشاركة في مشروع المليون ونصف فدان من خلال مراكز الشباب وكذلك إنشاء شركات في الريف المصري.


وأطلق رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، مبادرة بأن تساهم مراكز الشباب بتأسيس شركات في الريف المصري الجديد، على أن تتألف الشركة الواحدة من 23 فرد، يكون نصيب كل فرد بها 10 فدادين، بالتالي تكون الشركة بها 230 فدان، موضحًا أنه حال قيام كل مركز شباب بتأسيس شركة واحدة في عام 2021ستكون هناك في الريف المصري 4200 شركة بمساحة تقترب من المليون فدان، كما أن الفدان الواحد يوفر أكثر من وظيفة عمل، فهو يوفر فرصة عمل مباشرة، وفرصة عمل غير مباشرة.


وأوضح زيدان، أنه حال تكوين هذه الشركات سيكون بمثابة نهوض في تطوير الريف المصري وزيادة الرقعة الزراعية بجانب توفير مليون فرصة عمل مباشر، ومليون فرصة عمل أخرى غير مباشرة، مناشدًا وزير الشباب والرياضة بالمساهمة في هذا المشروع بالتعاون مع شركة الريف المصري وإصدار قرار لرؤساء مراكز الشباب بالقرى والمدن بتوجيه الشباب وتوعيتهم بأهمية مشروعات الريف المصري، "عندنا مصر جديدة بتتعمل ولازم نشجع الشباب".


كما ناشد رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، وزير الشباب والرياضة بدعم منتفعي مشروع المليون ونصف فدان، من خلال إنشاء مراكز للشباب في المناطق الخاصة بالريف المصري الجديد، بالتنسيق مع شركة الريف المصري، "نعمل في كل منطقة خدمية مركز شباب سواء منطقة غرب غرب المنيا أو الفرافرة لدعم الشباب والمنتفعين من مشروع المليون ونصف فدان".

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