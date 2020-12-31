البابا تواضروس: أهم إنجازات الرئيس السيسي هي الإنجازات الإنسانية (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه مع بداية عام جديد يرى أن حال الوطن جيد وانجازات الرئيس طيبة بعد 6 سنوات من توليه المسئولية.

وأضاف"تواضروس"، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أهم إنجازات السيد الرئيس هي الإنجازات الإنسانية فانقاذ سكان المناطق العشوائية وعلاج فيروس سي، والمبادرات الصحية للمرأة والطفل هي انجازات انسانية غاية في الروعة والعظمة.

وتابع:" نحن بحاجة ماسة للبعد الإنساني في حياتنا وهو ما فطن له السيد الرئيس وتعامل به مع الجميع وهناك انجازات عديدة في الصناعة والطاقة والبناء".

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