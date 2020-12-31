رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم،  تبدأ مطلع يناير 2021.


جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.


يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق وادي دجلة في السابعة والنص مساء غدٍ الجمعة على ملعب «الأهلي we السلام»، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)
رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)
رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)
رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

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