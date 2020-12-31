مدحت العدل: هناك تجريف للعقل المصري و"الدروشة" لأكثر من 50 سنة

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أكد المؤلف والسيناريست الدكتور مدحت العدل، والمرشح لانتخابات نادي الزمالك، أن الكثير من وسائل الاعلام تنادي بنبذ التعصب الرياضى ولكن ما يحدث في وسائل الاعلام على عكس ذلك، قائلا: " قنوات الاندية لازم تعلن عن دعمها لفرقها وهذا الطبيعي ولكن دون التعصب".



وأوضح الدكتور مدحت العدل، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن قناة ريال مدريد تشجع ناديها طوال الوقت ولكن دون التعرض لنادي برشلونة، لافتا إلى أن المجتمع المصري يعيش في وضع مغاير.



وتابع: "هناك عملية تجريف للعقل المصري واعلاء الدروشة، وبقالنا كده أكثر من 50 سنة والسوشيال ميديا اصحبت وسيلة للترويج لده والترويج للمؤامرة، ومنطق الضعيف أن يدعى دائما بالمؤامرة عليه من الاخرين".