البابا تواضروس: الرئيس السيسي يزرع المواطنة في وجدان الشعب المصري (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية في قداس عيد الميلاد يناير 2015 كانت مفاجأة للجميع وكان لها تأثير كبير وفرح عم على جموع الشعب المصري.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الأقباط في أمريكا تلقوا خبر زيارة الرئيس السيسي لنا في القداس بحفاوة بالغة فلم يكن أحد منهم يصدق تلك الزيارة حتى تناقلتها وكالات الأنباء كخبر عاجل.

وتابع أن المتواجدين في الكنيسة كانوا سعداء للغاية ووقتها كانت مفاجأة سعيدة بالنسبة لي وللجميع وكانت كلماته جميلة وغمر مصر كلها بالسعادة في دقائق معدودة.

وأوضح أن زيارات الرئيس السيسي للقداس كل عام أنها تهنئة لجموع الشعب المصري بالعام الجديد من خلال الكنيسة فالرئيس يزرع المواطنة ويرعاها في وجدان الشعب المصري.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس للكاتدرائية مناسبة شعبية، وفي إحدى الزيارات حملت إحدى السيدات طفلها وطلبت من سيادة الرئيس أن يباركه كما تطلب من الأب الكاهن وهو تعبير خالص عن المحبة والتقدير.

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العام الميلادي الجديد الرئيس السيسي البابا تواضروس

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