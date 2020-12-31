صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
بدأ الصراع مبكرًا على صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز، بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة المحلية بالموسم الحالي 2020 – 2021.

ويتقاسم 4 لاعبين صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز برصيد 3 أهداف لكل منهم هم (محمد شريف – عمر كمال – محمود كهربا –  والترب واليا) ويأمل هؤلاء اللاعبين في مواصلة التهديف بالجولة الخامسة والانفراد بصدارة ترتيب الهدافين.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بالموسم الحالي:-

1- محمد شريف (الأهلي) 3 أهداف
2- محمود كهربا (الأهلي) 3 أهداف
3- والتر بواليا (الجونة) 3 أهداف
4- عمر كمال (المصري) 3 أهداف
5- مصطفى محمد (الزمالك) هدفين
6- عمرو جمال (طلائع الجيش) هدفين
7- شادي حسين (سيراميكا) هدفين
8- شيميلس بيكلي (المقاصة) هدفين
9- محمد صادق (الاسماعيلي) هدفين
10- محمد عبد المجيد (الانتاج الحربي) هدفين.

الجدير بالذكر أن نادي الجونة يتصدر ترتيب الدوري الممتاز حاليا برصيد 11 نقطة، يليه فريق الأهلي برصيد 9 نقاط، ويأتي الزمالك في المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط.

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