البرهان: ما يحدث على حدودنا مع إثيوبيا إعادة انتشار لقواتنا ولن نتجاوز الحدود الدولية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر

 أكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، أن قواته لن تتجاوز الحدود الدولية مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن ما يحدث على الحدود هو إعادة انتشار للقوات المسلحة داخل أراضيها.

 

وقال البرهان خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس: إن "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان تتطلب تعاضد الجميع، مجددا التزامه بمبادئ الثورة لتصل الفترة الانتقالية إلى غايتها.

 

وأضاف: أطالب الجميع بتنفيذ اتفاق السلام التاريخي مع حركات الجنوب، داعيًا القياديين "الحلو" و"عبد الواحد" للانضمام إليه.

 

ووصف البرهان قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنه إنجاز تاريخي.

 

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