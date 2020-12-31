حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بتفعيل كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

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ترأس المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، حملة مكبرة أستهدفت كافة المنشآت الكائنة بنطاق الحى من محلات تجارية وقاعات الأفراح والكافيهات والنوادى الرياضية، للتأكد من الألتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على صحة وحياة المواطنين.



رافق رئيس غرب المنصورة، نائبى رئيس الحى الأستاذ محمد انور، وعبد الهادى محمد عبده، والفريق المعاون من إدارة البيئة والأشغالات ورخص المحلات والمتابعة والكوارث والأزمات برئاسة الحى، وبتنسيق تام مع شرطة المرافق بمحافظة الدقهلية بقيادة العميد وائل الشربيني مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد فاروق حماد، وكيل إدارة شرطة مرافق الدقهلية.



حيث تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية



فيما شدد محافظ الدقهلية خلال اجتماعة بغرفة عمليات المحافظة اليوم على متابعة تفعيل كافة الاجراءات الاحترازية بكل الحزم ومنع كافة اشكال التجمعات حرصا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة



ووجه بمتابعة التشديد بضرورة ارتداء الكمامات واتباع الارشادات الخاصة بها، وتجنب التجمعات الكبيرة، والمحافظة على التباعد الاجتماعى، والتشديد على المواطنين كبار السن وخاصه الذين يعانون من امراض مزمنة وغيرها ان يتجنبوا اماكن التجمعات وضرورة ارتداء الكمامة.



وفى اماكن المصالح الحكومية شدد المحافظ على ضرورة التزام الجميع ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى، والتٱكيد على بوسترات التوعية فى اماكن ظاهرة للجميع، والابلاغ الفورى عن ٱية حالات او اعراض لسرعه اتخاذ الازم فورا.

وان يتم تنفيذ خطة مديرية الامن مع مجالس المدن بضرورة منع التجمعات سواء مآتم او افراح، او احتفالات،والتشديد على سائقى المواصلات العامة بارتداء الكمامات من قبل الركاب واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.

كما اكد محافظ الدقهلية على ضرورة قيام مديرية الاوقاف بحث المواطنين على المنابر بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية وتجنب الاجتماعات ومراعاة التباعد الاجتماعى..

واكد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين لكيفية الوقاية من المرض واتخاذ الحيطة والحذر فى كافة الاماكن



وياتى ذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا”.



جاء ذلك، فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره وذلك بمنع كافة اشكال الاحتفالات براس السنة.