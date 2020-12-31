صابر الرباعي: 2020 سنة ملهاش طعم وحضرت زلزال 1992 بالقاهرة

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أعرب النجم التونسى صابر الرباعى، عن استياءه من الأزمات التي لاحقت العالم بأجمعه عام 2020، وأوضح أنه بمثابة عام سئ بكل المقاييس وسنة تعيسة وثقيلة على قلوبنا، ولابد أن ننساها من حياتنا.



وأضاف الرباعي خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر برنامج معكم المذاع عبر cbc، "أتمنى فى عام 2021 أن يكون عام خير ويزول فيروس كورونا، وأجريت مايقرب من 20 مسحة خلال عام 2020، ومن أفضل الأشياء التى حدثت لي هى ولادة ابنتي "شابة".



وأضاف قائلا:"أنا فى القاهرة من 1992 عام الزلزال، وأتذكر فى ذلك الوقت كنت أسكت فى عمارات العبور وشعرت بهزة غريبة وحينها قال لى والدى أنه زلزال، وتابع تقديمى فى الاذاعة المصرية كان حلم بالنسبة لى لأنه البوابة التى لابد أن أعبر منها للشعب المصرى، فعندما كنت أغنى فى تونس أقترحوا علي الخروج لمصر وحينها قال لى الملحق الثقافى المصرى أن مصر مفتوحة للأصوات الشابة، معلقا:"تواصلت مع الإذاعة المصرية بعدما سافرت مع أهلى لمصر، وغنيت أمام العظيم حلمى بكر والعظيم صديقي محمد ضياء، ومن يومها لم نفترق".





يذكر أن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب "جريدة الرجل التاني"، كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".