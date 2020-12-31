جنش يُجدد تعاقده مع الزمالك لـ 3 مواسم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قام محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتجديد تعاقده مع النادي، لمدة ٣ سنوات ليستمر مع النادي حتى ٢٠٢٤.

ويأتي تجديد الحارس في إطار سياسة إدارة النادي بالحفاظ على قوام الفريق الحالي.

ويعد محمود عبد الرحيم “جنش” أحد العناصر الهامة في قوام نادي الزمالك، منذ ضمه 2011 قادما من نادي الأوليمبي السكندري.

 وساهم جنش مع باقي نجوم القلعة البيضاء في التتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والدوري الممتاز وكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة، ولقبين لكأس السوبر المصري مرتين، و6 ألقاب لبطولة كأس مصر.

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