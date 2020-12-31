"Microsoft": متسللو "SolarWinds" تمكنوا من اختراق الشركة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
قالت شركة Microsoft الخميس 31 ديسمبر إن مجموعة التسلل الالكتروني التي اخترقت نظم شركة SolarWinds تمكنت من اختراق مايكروسوفت والوصول إلى بعض شيفرا المصادر.

وقالت الشركة في منشور إن تحقيقها كشف عن عيوب في "عدد صغير من الحسابات الداخلية" وإن أحد تلك الحسابات "استخدم للوصول إلى شيفرة المصدر في بعض مواقع التخزين".

وأضافت الشركة إن الحساب لم يكن لديه إمكانية مراقبة أي شيفرة تخص مايكروسوفت وأنها لم تجد ما يدل على أن الاختراق وصل إلى "خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء".

وقالت "التحقيق الذي لا يزال مستمرا لم يعثر أيضا على أي مؤشرات على أن أنظمتنا استخدمت للهجوم على آخرين".

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعة

ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ ربع ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

قرينة الرئيس السيسي: لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

10:00 م

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

07:56 م

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

08:30 م

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»