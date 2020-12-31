قرينة الرئيس السيسي: لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:10 م
أمنية فوزي
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نطوي الآن سنة مضت بكل تحدياتها، لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل".
وأضافت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الرجاء مزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین".
واستكملت: "في مستھل ھذا العام الجدید، أدعو الله أن یحفظ مصر وأھلھا من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعي لبناء المستقبلكل عام وأنتم بخیر".
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