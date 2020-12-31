قرينة الرئيس السيسي: لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نطوي الآن سنة مضت بكل تحدياتها، لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل".





وأضافت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الرجاء مزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین".



