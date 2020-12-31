العثور على جثة عامل داخل منزله بنجع حمادي في ظروف غامضة



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا بالعثور على جثة أحمد فتحي علي، 45 عاما، مقيم في منطقة الساحل بمركز نجع حمادي، داخل منزله، في ظروف غامضة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عثر أهالي منطقة الساحل بمركز نجع حمادي في محافظة قنا، اليوم، على جثة عامل، داخل منزله، في ظروف غامضة.