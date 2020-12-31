العثور على جثة عامل داخل منزله بنجع حمادي في ظروف غامضة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
عثر أهالي منطقة الساحل بمركز نجع حمادي في محافظة قنا، اليوم، على جثة عامل، داخل منزله، في ظروف غامضة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا بالعثور على جثة أحمد فتحي علي، 45 عاما، مقيم في منطقة الساحل بمركز نجع حمادي، داخل منزله، في ظروف غامضة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ ربع ساعة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 10 ساعات

قرينة الرئيس السيسي: لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل

منذ أقل من ساعة

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

10:00 م

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

07:56 م

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

08:30 م

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»