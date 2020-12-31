أمانة الجوف تعيد تأهيل 13 ملعبًا بالأحياء

أنهت أمانة منطقة الجوف تأهيل 13 من الملاعب بالأحياء ، في إطار برنامج جودة الحياة وجهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخِدْمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن إعادة تأهيل وصيانة جميع ملاعب الأحياء ، وإنارتها باستبدال 381 وحدة إنارة ميتل هاليد بـ 282 وحدة إنارة حديثة موفرة للطاقة من نوع led، ما يسهم في توفير 81% من استهلاك الطاقة الكهربائية بالملاعب، كما تمت صيانة وتأهيل 282 كشافًا.

وأكدت الأمانة حرصها على تأهيل المرافق العامة وصيانتها وتنفيذ المشروعات التطويرية دوريا، ضمن خططها وبرامجها للتوسع في الخِدْمات وتطويرها، وَفْقًا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.