أمانة الجوف تعيد تأهيل 13 ملعبًا بالأحياء

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر

أمانة الجوف تعيد تأهيل 13 ملعبًا بالأحياء

 

أنهت أمانة منطقة الجوف تأهيل 13 من الملاعب بالأحياء ، في إطار برنامج جودة الحياة وجهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخِدْمات المقدمة للمستفيدين.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن إعادة تأهيل وصيانة جميع ملاعب الأحياء ، وإنارتها باستبدال 381 وحدة إنارة ميتل هاليد بـ 282 وحدة إنارة حديثة موفرة للطاقة من نوع led، ما يسهم في توفير 81% من استهلاك الطاقة الكهربائية بالملاعب، كما تمت صيانة وتأهيل 282 كشافًا.

 

وأكدت الأمانة حرصها على تأهيل المرافق العامة وصيانتها وتنفيذ المشروعات التطويرية دوريا، ضمن خططها وبرامجها للتوسع في الخِدْمات وتطويرها، وَفْقًا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

 

أخبار تهمك

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ ربع ساعة

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

قرينة الرئيس السيسي: لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعة

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

10:00 م

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

07:56 م

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

08:30 م

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»