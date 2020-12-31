عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

أبلغ مسؤولو النادي الأهلي، محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، رفضهم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وتلقى محمد شريف عدة عروض من أندية خليجية خلال الأيام القليلة الماضية، لكن إدارة النادي الأهلي، رفضت رحيل اللاعب وطالبته بإغلاق ملف العروض التي تلقاها.





ويقدم شريف مستويات مميزة مع الأهلي هذا الموسم حيث خاض ٤ مباريات في الدوري سجل خلالهم ٣ أهداف، ويتقاسم صدارة هدافين الدوري مع زميله محمود كهربا والزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة.





ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.



