الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنهم يتعاملون مع جائحة كورونا بشكل مرن، والحالة الوبائية هي من تحدد كيفية التعامل مع الوضع.

وعن مصير الامتحانات حال استمرار زيادة أعداد الإصابات عقب العودة للمدارس، أشار "سعد"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه من الوارد أن يكون معدل الإصابات عقب 20 فبراير لا يسمح بإجراء الامتحانات، وفي هذه الحالة توجد عدة اختيارات.

وأضاف أن وضع الصفين الأول والثاني الثانوي محسوم حيث إنهم يؤدون الامتحان "أونلاين"، ووارد تكون هناك قرارات أخرى خارج الصندوق كدمج امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني ليجرى امتحان واحد في نهاية العام، والأمر يحدده وزارة التعليم، وتعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

امتحانات الحكومة التعليم اصابات كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

منذ ساعة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرينة الرئيس السيسي: لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل

منذ أقل من ساعة

ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ ساعتين

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

10:00 م

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

07:56 م

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

08:30 م

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»