الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنهم يتعاملون مع جائحة كورونا بشكل مرن، والحالة الوبائية هي من تحدد كيفية التعامل مع الوضع.





وعن مصير الامتحانات حال استمرار زيادة أعداد الإصابات عقب العودة للمدارس، أشار "سعد"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه من الوارد أن يكون معدل الإصابات عقب 20 فبراير لا يسمح بإجراء الامتحانات، وفي هذه الحالة توجد عدة اختيارات.



