كل سنة وأنتم طيبين.. أحمد خالد صالح يهنئ جمهوره بالعام الميلادي الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
هنأ الفنان أحمد خالد صالح جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك أحمد صورة تجمعه بزوجته الفنانة هنادي مهنا وعلق قائلاً:" كل سنة وأنتم طيبيين وراضيين ومع حبايبكم متجمعين ويارب السنة دي تبقي أحلى من كل اللي فات".

يذكر أن أحمد خالد صالح عرض له مؤخرا حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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