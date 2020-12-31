ماكرون: الأشهر الأولى من العام الجديد ستكون صعبة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
وكالات

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة اليوم الخميس بمناسبة عيد رأس السنة، إلى أن الأشهر الأولى من العام الجديد ستكون صعبة.

 

وأضاف أن لأمة الفرنسية مرت خلال العام المنتهي بوحدة جميلة ومرونة جميلة وشدد على أنه "لن يتساهل مع أي تباطؤ غير مبرر في التطعيم" ضد فيروس كورونا في البلاد.

 

وبخصوص "بريكست"، أكد ماكرون أن بريطانيا ستظل حليفا موثوقا لفرنسا بعد أن تنهي "طلاقها" مع الاتحاد الأوروبي، وقال: "المملكة المتحدة لا تزال جارتنا، وصديقنا وحليفنا".

 

وستخرج بريطانيا من فضاء الاتحاد الأوروبي مع حلول الساعة 23.00 بتوقيت غرينتش بعد علاقة عاصفة مع بروكسل استمرت 48 عاما.

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