رانيا علواني: أنا اهلاوية جدا.. ولكن لا أكره الغير ولست متعصبة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

أكدت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس ادارة النادي الأهلى، أن هناك فرق بين تشجيع كل شخص لناديه والتعصب، فالتشجيع والولاء للنادي طبيعي ولكن التعصب أمر مرفوض، ووجهت رسالة للجماهير قائلة: "أنا اهلاوية جدا ولكن لست متعصبة، وشدة الحب للنادي بتاعك طبيعي ولكن بدون كره الغير".

وأوضحت الدكتورة رانيا علواني، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلاميين خيري رمضان وابراهيم عيسى وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك مشكلة لدي المصريين والعرب بشكل عام وهي أنهم لا يحبون أن يروا مشاكلهم ولكن يضعون المشاكل عند الاخرين، مؤكدة أن السوشيال ميديا ساعد على تضخيم هذه الظواهر.

وتابعت: "احنا كمصريين وعرب بنحب نشوف ان المشكلة عند الاخر، والسوشيال ميديا بيضخم النظريات المؤامرة والترويج لأفكار سيئة، وخلال 2020 كنا محتاجين نشعر بالأمل ونحس بالضحك وتفرجت على افلام ابيض واسود ومسرحيات كثير للخروج من أجواء كورونا".

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