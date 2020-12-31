جولات مكوكية لرئاسة مركز ومدينة طلخا في رأس السنة: فض أحد الأفراح في حملة على النوادي والقاعات

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قام محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا بحملة على النوادي وقاعات الافراح والكافيهات بمدينة طلخا للتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع الاحتفالات في رأس السنة لمنع انتشار فيروس كورونا.



وقامت رئاسة المركز بالمرور على القاعات والنوادي بنطاق المدينة وتم فض فرح بنادي احدي النقابات والتشديد على مسئولي النوادي بمنع كافة أشكال التجمعات ومنع جميع صور الاحتفالات برأس السنة.



وشددت رئاسة مدينة طلخا على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين رواد الأماكن والالتزام بارتداء الكمامة واستخدام اكواب وأدوات الاستعمال الشخصي لمنع انتقال العدوى.



كما أكدت رئاسة المدينة على المنع الكامل لوجود الشيشة بالكافيهات،والتاكيد على المطاعم بالحرص على التباعد الاجتماعي.



شارك في الحملة، يرافقه عاطف سعد وياسر عبد النبي وأحمد حمدي نواب رئيس المركز.



وقامت رئاسة المدينة بازالة أعمدة دور رابع علوي لمخالفة شروط الترخيص وبفحص أوراق عدد من حالات البناء للتأكد من مطابقة الأعمال للاشتراطات الهندسية في الرخص الصادرة.



تأتي حملات رئاسة مركز ومدينة طلخا في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين ومنع كافة المخالفات.



شارك في الحملة مسئولي إدارات التفتيش والمتابعة والإدارة الهندسية ومسئولي الاشغالات والتدخل السريع وعدد من مسؤولي المجلس.



جاء لك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار المتابعة والرقابة على المقاهي والنوادي وأماكن التجمعات.