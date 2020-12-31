إلهام شاهين تحتفل بالعام الميلادي الجديد لعام 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
هنأت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بالعام الميلادي الجديد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إلهام صورة لها وعلقت قائله:" يارب سنة حلوة على الجميع فيها كل الخير والصحة والسعادة وراحة البال وربنا يحمي مصر من كل شر ويبعد عنا الأمراض ويحقق لكل إنسان أمانيه يارب".

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه إلهام شاهين فيلم "حظر تجوال" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ، ومن إخراج أمير رمسيس .

وتدور أحداثه في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للافصاح عن سبب الجريمة .

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