رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بحلول العام الميلادي الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
هنأ المستشار دكتور ابو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون اعضاء المجلس الاعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة قداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجميع اقباط مصر بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد متمنين لسيادته والاخوة الاقباط ولمصرنا الحبيبة ان يكون عام خير وسلام وحب وترابط ووحدة ووئام بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين الذين ضربوا المثل عبر التاريخ لوحدة الصف والمصير يجمعهم جميعا حب الوطن ورفعته ووحدة وسلامة اراضيه.

وقال: حفظ الله مصر شعبا طيب الاعراق من كل شر وسؤ في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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