مصطفى بكري: الشعب اليمني يدفع الثمن تحت سمع وبصر العالم (فيديو)



وتساءل عن المستفيد من هذه الضربات مؤكدا أنهم الحوثيون وإيران قائلا أين العالم مما يحدث في اليمن بعدما وصل الحال إلى أن عرض أحد أفراد الشعب اليمني أحد بناته للبيع فالشعب اليمني صاحب التاريخ الكبير يواجه وجه اقتصادي صعب.



وأوضح أن استهداف المطار تم بأربعة صواريخ باليستية والهجوم يشير إلي اختراق امني واضح، أدي إلي معرفة توقيت وصول الطائرة التي تقل الوزراء اليمنيين، الهجوم يهدف إلي إجهاض نتائج اتفاق الرياض الأخير المتعلق بالترتيبات الأمنية والسياسية والعسكرية.



قال الإعلامي مصطفى بكري إن اليمن ما زال يعاني من الإرهاب والتطرف والصراعات الداخلية والإقليمية، والشعب اليمني يدفع الثمن وحده تحت سمع وبصر العالم.وتابع خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن آخر فصول المأساة اليمنية جرت بالأمس في مطار عدن، حيث تم الهجوم بالصواريخ على المطار لحظة وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة 125 قتيل وجريح سقطوا حصيلة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي.