قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد امتحانات لأي صف دراسي سواء عملية أو ورقية أو الكترونية في الفترة من ٢ يناير وحتى انتهاء إجازة منتصف العام في ٢٠ فبراير ٢٠٢١.





جاء ذلك في منشور للوزير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



