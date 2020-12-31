قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الامتحانات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد امتحانات لأي صف دراسي سواء عملية أو ورقية أو الكترونية في الفترة من ٢ يناير وحتى انتهاء إجازة منتصف العام في ٢٠ فبراير ٢٠٢١.

جاء ذلك في منشور للوزير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان عقد شوقي، اليوم، بديوان عام الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا لشرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة.

وأكد، أن الدولة المصرية أكدت دومًا حرصها الشديد على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية لأولادنا في المقام الأول ثم المعلمين والإداريين وكل العاملين في المنظومة التعليمية وكل الشعب المصري.

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طارق شوقي التعليم الامتحانات

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