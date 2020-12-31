10 أرقام سيطرت على الجولة 16 من الدوري الإسباني

أسدل الستار على الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني والتي شهدت العديد من الأرقام المميزة.





ونستعرض أهم ملامح الجولة 16 من الدوري الإسباني:





1- 500 مباراة و301 فوز لسيميوني مع أتلتيكو:

حقق المدرب دييغو سيميوني الفوز رقم 301 له مع أتلتيكو مدريد الذي قاده في 500 مباراة في كل المسابقات، تعادل منها في 118 مباراة وخسر 81 لقاء. وكان كوكي ريسوريكسيون صاحب المشاركات الأكثر وأنطوان غريزمان أفضل هداف في هذا الرقم.





2- مارسيلو في 2020: انتصاران وتعادل و4 هزائم:

عاد مارسيلو للتشكيل الأساسي لريال مدريد في تعادل فريقه أمام إلتشي. كانت تلك المباراة الرسمية السابعة له هذا الموسم، وساهم في الفوز بلقائين من السبع مواجهات ومني بأربع هزائم.





3- سوسيداد يتذوق طعم الانتصارات بعد تسع مباريات رسمية:

بعدما لم يعرف طعم الفوز في ست مباريات متتالية في "الليغا" وثلاثة مثلها في الدوري الأوروبي، عاد ريال سوسييداد لسكة الانتصارات التي لم يعرفها في تسع مواجهات متتالية منذ 22 نوفمبر أمام قادش (0-1) بالفوز 0-1 في الدربي الباسكي أمام أتلتيك بلباو.





4- إشبيلية يدخل منطقة "الأبطال":

لم يدخل إشبيلية خلال الـ15 جولة الماضية المنطقة المؤهلة للعب في دوري ابطال أوروبا حتى الثلاثاء حين فاز على فياريال 2-0 ليصعد للمركز الرابع، في أفضل ترتيب له هذا الموسم.





5-برشلونة يفوز في 46% من مواجهاته:

بعد تعادله مع إيبار (1-1)، فرط برشلونة في 20 من إجمالي 45 نقطة في "الليغا" هذا الموسم الذي لم يفز فيه سوى بسبع مواجهات من أصل 15. ولا يمثل ذلك إلا 46% من إجمالي مبارياته. وتعادل في أربع مواجهات.





6- أسوأ سلسلة مباريات دون فوز لفالنسيا منذ أربعة أعوام:

بسقوطه أمام غرناطة 2-1، يفشل فالنسيا للمباراة السابعة على التوالي في تحقيق انتصار بالليجا. وهي أفضل مسيرة له منذ أربعة أعوام، حين فشل في تحقيق أي فوز لسبع مباريات في الفترة بين 22 أكتوبر 12 ديسمبر 2016. وتتكرر المعاناة من جديد الآن.





7- سيلتا فيغو الأفضل في آخر ست جولات:

واصل سيلتا فيغو عروضه القوية وجمع 16 من إجمالي 18 نقطة كان يمكنه الحصول عليها، وهو معدل يفوق أي فريق آخر في الجولات الست الماضية من الليجا، بما فيهم أتلتيكو مدريد متصدر الجدول والذي حقق 15 نقطة من إجمالي 18. وحقق الفريق السماوي خمسة انتصارات وتعادل وحيد ومسجلاً 14 هدفاً.





8- بيتيس الأكثر خسارة خارج ملعبه:

ذاق ريال بيتيس مرارة الهزيمة للمرة السادسة هذا الموسم حين لعب خارج أرضه (4-3 أمام ليفانتي في فالنسيا). ليصبح الفريق الأكثر تلقيا للهزائم خارج الديار بين فرق "الليغا"، وجمع سبع نقاط فقط من أصل 27 خلال مباريات خاضها خارج ملعبه.





9- لعنة العقم التهديفي تصيب قادش بعد مواجهة برشلونة:

عادت لعنة العقم التهديفي لتصيب قادش من جديد بتعادله سلبيا مع بلد الوليد، وهو ما تكرر خلال المباريات الثلاث التي سبقت هذه المواجهة حيث سقط أمام بيتيس 1-0 وخيتافي 0-2 وسيلتا فيغو 4-0. ولم يعرف لاعبو قادش طعم الفوز أو حتى طريق المرمى منذ الفوز 2-1 على برشلونة. وإجمالاً مرت 387 دقيقة منذ ثنائية نيغريدو في شباك "البلوغرانا".





10- أوساسونا يواصل نزيف النقاط والتراجع في "الليجا":

رغم لعبه منقوصا أمام ألافيس وتقدمه بهدف على ملعبه السادار (1-1)، لم يتمكن أوساسونا من تحقيق الفوز واستقبلت شباكه هدفاً في المنعطف الأخير من المباراة. تأزم موقف أوساسونا كثيراً بعد أن جمع ثلاث نقاط فقط في آخر تسع جولات، ويحتل المركز قبل الأخير.



