ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة





يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد نظيره وادي دجلة غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ويأتي خلف فريق الجونة المتصدر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.





وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:-





1- الجونة .. 11 نقطة

2- الأهلي.. 9 نقاط

3- المصري .. 9 نقاط

4- الزمالك.. 7 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا.. 6 نقاط

6- الاسماعيلي.. 6 نقاط

7- نادي أسوان 6 نقاط

8- البنك الأهلي.. 5 نقاط

9- سموحة.. 5 نقاط

10- غزل المحلة.. 5 نقاط

11- وادي دجلة.. 4 نقاط

12- بيراميدز.. 4 نقاط

13- إنبي.. 4 نقاط

14- مصر المقاصة.. 4 نقاط

15- الاتحاد السكندري.. 4 نقاط

16- الانتاج الحربي.. 4 نقاط

17- المقاولون العرب.. 3 نقاط

18- طلائع الجيش.. 1 نقطة



