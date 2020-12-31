ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة المقبلة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد نظيره وادي دجلة غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.
ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ويأتي خلف فريق الجونة المتصدر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:-

1- الجونة .. 11 نقطة
2- الأهلي.. 9 نقاط
3- المصري .. 9 نقاط
4- الزمالك.. 7 نقاط
5- سيراميكا كليوباترا.. 6 نقاط
6- الاسماعيلي.. 6 نقاط
7- نادي أسوان 6 نقاط
8- البنك الأهلي.. 5 نقاط
9- سموحة.. 5 نقاط
10- غزل المحلة.. 5 نقاط
11- وادي دجلة.. 4 نقاط
12- بيراميدز.. 4 نقاط
13- إنبي.. 4 نقاط
14- مصر المقاصة.. 4 نقاط
15- الاتحاد السكندري.. 4 نقاط
16- الانتاج الحربي.. 4 نقاط
17- المقاولون العرب.. 3 نقاط
18- طلائع الجيش.. 1 نقطة

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