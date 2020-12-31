مصطفى بكري: إثيوبيا لا تكل ولا تمل عن افتعال المشاكل مع مصر (فيديو)



وتابع خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الخارجية المصرية قامت باستدعاء القائم بالأعمال الأثيوبي في القاهرة وطلبت منه توضيح حول هذه التصريحات المستفزة وأصدرت بيان ردا على التصريحات الأثيوبية، وقالت أن هذه التصريحات تجاوز سافر وغير مقبولة جملة وتفصيلا وتعد خروجا على ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي ينص على التزام الدول بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى.



وأضاف بكري أن البيان قال وكان من الأجدر على المتحدث الإثيوبي الالتفات إلى الأوضاع المتردية فى بلاده التى تشهد الكثير من النزاعات والمآسى الإنسانية، التى أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، وآخرها ما يدور فى إقليمى تيجراي وبنى شنقول على مرأىَ ومسمع من الجميع.



وانفعل بكري قائلا إن مصر تتحدث دوما عن الحلول السلمية ولكن إثيوبيا لا تعي ذلك وكان الرد قويا من الخارجية المصري مؤكدا على حق السودان في أراضيه مطالبا الجامعة العربية بموقف واضح وتضامن حقيقي مع السودان في هذه الأزمة.



قال الإعلامي مصطفى بكري إن أثيوبيا يبدو أنها لا تكل ولا تمل من افتعال المشاكل مع مصر، بعد أن تطرق مسئول أثيوبي للأوضاع الداخلية في مصر، وقال ان مصر تستخدم مشكلة سد النهضة للتغطية على مشاكل داخلية.