أسعار الدولار تحقق أكبر خسائر سنوية منذ 2017

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
حققت أسعار الدولار أكبر خسارة سنوية منذ 2017، بالرغم من ارتفاعه خلال تعاملات اليوم بعد أن كشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين.

ويتجه الدولار نحو خسائر سنوية 7 بالمائة، حيث أدى تحسن النظرة الاقتصادية مع طرح لقاحات كورونا، والتحفيز المالي والنقدي غير المسبوق إلى إضعاف جاذبية العملة الأمريكية.

وتعاني العملة الأمريكية أيضًا من ارتفاع العجز المالي والحساب الجاري الذي لا يظهر أي علامات على التباطؤ.

وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.6 بالمائة ليسجل مستوى 1.2222 دولار، كما صعد مقابل الين الياباني بنسبة 0.07 بالمائة إلى 103.26 ين.

بينما تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.3657 دولار، في حين ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة عند 0.8852 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 89.93، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى منذ أبريل لعام 2018.

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