حمادة هلال يودع 2020 بهذه الكلمات

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شارك الفنان حمادة هلال جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وودع حمادة سنة 2020 ، وكتب : مع السلامة 2020 والحمد لله على كل حاجة صعبة شوفتها والحمد لله علي كل النجاح والخير اللي من عند الله .. يارب استرها معانا 2021.



يشار أن حمادة مؤخرًا أغنية "طحن × طحن" ، وهى من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا.



وفي سياق آخر، طرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية "جمالها" مع الفنانة منه عرفة، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتار شريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف.

