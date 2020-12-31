'الصحفيين' ترفع الحظر عن أخبار وصور محمد رمضان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:14 م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
ميسون أبو الحسن
قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته بسبب لقائه بشخصيات تنتمى إلى الدولة العبرية.

وأعلنت نقابة الصحفيين في بيان لها، أن إلغاء قرارها السابق يأتي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومسائلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف.

وكانت قد أصدرت المهن التمثيلية، اليوم، قرارًا بحفظ التحقيقات مع الفنان محمد رمضان، والاكتفاء بفترة الإيقاف.

يشار إلى أن محمد رمضان قد تم تحويله للتحقيق بنقابة المهن التمثيلية منذ شهر تقريبًا، وذلك بعد تداول صور له على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من زيارته لدبي وقتها مع عدد من المشاهير الإسرائيليين، وهو ما أثار غضب الكثير من جمهوره.

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