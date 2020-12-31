محافظ الأقصر يهنئ الرئيس بالعام الجديد 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الأقصر، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، والسادة الوزراء والمحافظين.

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