إعلامية تكشف سبب الاهتمام بالنظافة في مجرى العيون والسيدة زينب (فيديو)

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قال الإعلامية مديحة عاشور، إن المنطقة الجنوبية مثل السيدة زينب والمقطم وسوق مجرى العيون كانت بها شكاوي كبيرة من وجود حجم كبير من القمامة.



وتابعت "عاشور" خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن تجمع القمامة في السيدة زينب ومجرى العيون يرجع سببه إلى أن متعهد النظافة السابق لم يكن يقوم بدوره على الوجه الاكمل.



ولفتت إلى أنها قامت بإعداد تقارير عن النظافة في هذه الأماكن خلال الفترة الاخيرة، ووجدت اختلاف كبير جدًا في قطاع النظافة، وعندما سالت عن سبب ذلك، علمت بوجود مسؤول جديد في هيئة النظافة، ومتعهد جديد تولوا المسؤولية.

