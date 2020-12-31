ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي ممفيس ديباي نجم هجوم ليون الفرنسي يفضل الانتقال إلى برشلونة الإسباني على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن عقد ديباي مع ليون ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ويطمح ناديه الفرنسي لبيعه في يناير المقبل من أجل الحصول على مقابل مالي بدلًا من رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديباي كان قريبًا من الإنضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن برشلونة فشل في إتمام الصفقة وذلك لعدم توفير السيولة المالية الكافية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ديباي يفضل الانتقال إلى برشلونة على الرغم من تلقيه إغراءات من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الهولندي يرى أن الأفضل له هو ارتداء قميص البارسا واللعب تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من أولوية برشلونة في تدعيم ج خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد إصابة جيرارد بيكي وتذبذب مستوى المدافعين الحاليين إلا أن ديباي يثق في رحيله إلى كامب نو في يناير المقبل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن تفكير ديباي في ناديه الحالي ليون يعتبر من أسباب تفضيله عرض برشلونة فهو لا يرغب في تعزيز المنافس المباشر لليون في بطولة الدوري الفرنسي وهو باريس سان جيرمان، حيث يرى أن حظوظ فريقه في التتويج بالدوري الفرنسي مرتفعة في الموسم الحالي.
  

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