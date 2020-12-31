انتشار الفرق الطبية الوقائية بمراكز الأقصر لتقصي وباء كورنا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن انتشار الفرق الطبية المعاونة لادارة الترصد والأمراض المعدية في مراكز وميادين المحافظة، وذلك وفق خطة استراتيجية منظمة وسريعة من أجل التقصي الميداني ومتابعة المخالطين لحالات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور أحمد أبو العطا مدير ادارة الوبائيات والترصد بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن توجه فرق التقصي الى عدة مناطق من بينها "منطقة المنشاه ونجع الطويل بمركز ومدينه الأقصر ومنطقة عزبة الخزان والحله بمركز ومدينه اسنا وكذلك منطقة الحسينات بمركز ومدينة الطود،كما توجه الفريق إلى منطقة المساكن الشعبية بالطود لمتابعه احدى العائلات السودانيه المقيمه بالمنطقه"، مشيرًا إلى استمرار العمل لرصد حالات المخالطين بالمناطق المختلفه يوميًا وفق حالات الاصابه والمكتشفة بالتتابع وأماكن انتشارها، لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ضمن مهام إدارة الترصد والأمراض المعدية.

يأتي ذلك بناء علي تعليمات الدكتوره هاله زايد وزيره الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لبذل أقصي مجهود من قبل قيادات الصحه والفرق الطبيه لمجابهة كافة المخاطر وحماية المواطنين والتوعية الصحية.

كما تتزامن تلك الإجراءات المشدده مع القرارات الرئاسية المتتابعه وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص مستجدات فيروس كورونا. 

وتتوجه مديريه صحة الاقصر بتذكير المواطنين باتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية تكاتفا مع الدوله المصريه والالتزام بكافه إجراءات العزل المنزلي والمخالطين أن وجد.

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