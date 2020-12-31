انتشار الفرق الطبية الوقائية بمراكز الأقصر لتقصي وباء كورنا

انتشار الفرق الطبية الوقائية بمراكز الأقصر لتقصي وباء كورنا
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:56 م
طاهر الحساني
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن انتشار الفرق الطبية المعاونة لادارة الترصد والأمراض المعدية في مراكز وميادين المحافظة، وذلك وفق خطة استراتيجية منظمة وسريعة من أجل التقصي الميداني ومتابعة المخالطين لحالات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وكشف الدكتور أحمد أبو العطا مدير ادارة الوبائيات والترصد بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن توجه فرق التقصي الى عدة مناطق من بينها "منطقة المنشاه ونجع الطويل بمركز ومدينه الأقصر ومنطقة عزبة الخزان والحله بمركز ومدينه اسنا وكذلك منطقة الحسينات بمركز ومدينة الطود،كما توجه الفريق إلى منطقة المساكن الشعبية بالطود لمتابعه احدى العائلات السودانيه المقيمه بالمنطقه"، مشيرًا إلى استمرار العمل لرصد حالات المخالطين بالمناطق المختلفه يوميًا وفق حالات الاصابه والمكتشفة بالتتابع وأماكن انتشارها، لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ضمن مهام إدارة الترصد والأمراض المعدية.
يأتي ذلك بناء علي تعليمات الدكتوره هاله زايد وزيره الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لبذل أقصي مجهود من قبل قيادات الصحه والفرق الطبيه لمجابهة كافة المخاطر وحماية المواطنين والتوعية الصحية.
كما تتزامن تلك الإجراءات المشدده مع القرارات الرئاسية المتتابعه وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص مستجدات فيروس كورونا.
وتتوجه مديريه صحة الاقصر بتذكير المواطنين باتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية تكاتفا مع الدوله المصريه والالتزام بكافه إجراءات العزل المنزلي والمخالطين أن وجد.
وكشف الدكتور أحمد أبو العطا مدير ادارة الوبائيات والترصد بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن توجه فرق التقصي الى عدة مناطق من بينها "منطقة المنشاه ونجع الطويل بمركز ومدينه الأقصر ومنطقة عزبة الخزان والحله بمركز ومدينه اسنا وكذلك منطقة الحسينات بمركز ومدينة الطود،كما توجه الفريق إلى منطقة المساكن الشعبية بالطود لمتابعه احدى العائلات السودانيه المقيمه بالمنطقه"، مشيرًا إلى استمرار العمل لرصد حالات المخالطين بالمناطق المختلفه يوميًا وفق حالات الاصابه والمكتشفة بالتتابع وأماكن انتشارها، لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ضمن مهام إدارة الترصد والأمراض المعدية.
يأتي ذلك بناء علي تعليمات الدكتوره هاله زايد وزيره الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لبذل أقصي مجهود من قبل قيادات الصحه والفرق الطبيه لمجابهة كافة المخاطر وحماية المواطنين والتوعية الصحية.
كما تتزامن تلك الإجراءات المشدده مع القرارات الرئاسية المتتابعه وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص مستجدات فيروس كورونا.
وتتوجه مديريه صحة الاقصر بتذكير المواطنين باتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية تكاتفا مع الدوله المصريه والالتزام بكافه إجراءات العزل المنزلي والمخالطين أن وجد.