داعية يكشف حكم الأبراج الحظاظة والتولة والتميمة (فيديو)

Advertisements

كشف الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن حكم الحظاظة والتولة والتميمة، قائلًا: "ماينفعش يا جماعة نشوف حظك اليوم أو برج اليوم أو الحظاظة أو الخرزة الزرقاء، هذه الأشياء حرام".



وتابع "عبد الرازق"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن "التولة" شرك بالله عز وجل، ومعنى التولة يتمثل في قيام بعض السيدات بإعداد أعمال سحر لجلب حب الزوج، وهي حرام لأنها علقت النفع والضر بشيء غير الله، والنافع والضار هو الله عز وجل.



وأضاف أن التميمة التي يعلقها الأطفال والشباب حرام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ”من علق تميمة فقد أشرك ”، معقبًا: "لازم ننقي ونفلتر العقيدة من الأشياء الفاسدة"

