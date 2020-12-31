عمر الميداني يعود لدفاع الاتحاد السكندرى أمام الطلائع

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:43 م
عمر الميداني
عمر الميداني
إسلام عودة
 
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإتحاد السكندرى غداً، استعدادته لمباراة طلائع الجيش المقرر لها فى الخامسة مساء السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقه الدورى الممتاز. 

وأصبح فى حكم المؤكد مشاركة المدافع السورى عمر الميدانى العائد من الإصابة أمام الجيش بعد إصابة الجاميكى داميون لوى ومحمد عطوة.
 
وتضم قائمة المصابين بالفريق كلا من حسام عاشور و السيد سالم بخلاف داميون لوى ومحمد عطوة.
 
ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس عشر فى جدول المسابقة برصيد ٤ نقاط بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر الميداني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ ساعة

ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ نصف ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

08:30 م

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

07:12 م

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»