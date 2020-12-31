هيئة النظافة: سنكون عند حسن ظن المواطنين (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، إن النظافة مسؤولية مشتركة بين الهيئة والمواطنين حتى يكون المواطن راضيًا عن المكان الذي يعيش فيه.

وأضافت "الشرشابي"، خلال حواره مع الإعلاميتين ليلى عز العرب، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الهيئة بإذن الله ستكون عند حسن ظن المواطنين للحفاظ على مستوى النظافة، وأي مشكلة نعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وتابع: "أي مشكلة بتقابلنا بنحاول نجد لها حل جذري، ونعمل 24 ساعة، وإن شاء الله سنصل إلى الهدف الذي نريده بإذن الله".

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