الكشف عن موعد المباريات المؤجلة لقطبي مانشستر في البريمير ليج

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:30 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن مانشستر يونايتد وغريمه التقليدي مانشستر سيتي سيخوضان مبارياتهما المؤجلة في البريمير ليج في شهر يناير المقبل.

ولم يلعب الفريقان في الجولة الأولى في سبتمبر أيلول بسبب مشاركتهما في مراحل خروج المغلوب لمسابقتي الأندية في أوروبا الموسم الماضي والتي انتهت في اغسطس بسبب وباء كوفيد-19.

وسيستضيف بيرنلي منافسه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في 12 يناير ، بينما يستضيف سيتي منافسه أستون فيلا في 20 يناير .

 وستضيف المباراتان المزيد من الأعباء لجدول مواجهات مزدحم بالفعل لقطبي مانشستر اللذين سيلتقيان أيضاً في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة في السادس من يناير قبل أن يستهلا مشوارهما في كأس الاتحاد في الأسبوع التالي.

ويحتل سيتي المركز الثامن في الدوري من 14 مباراة بعد أن تأجلت مباراته يوم الإثنين في ضيافة إيفرتون بسبب تفشي كوفيد-19 في النادي.

وعاد الفريق الأول لمانشستر سيتي للتدريب بعد إغلاق ملاعب التدريب في النادي لمدة يومين، لكن رابطة الدوري لم تعلن عن أي موعد جديد لمباراته مع إيفرتون.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ ساعة

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ديباي يحسم موقفه من برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

08:30 م

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

07:12 م

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»