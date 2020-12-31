عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

فشلت محاولات الصلح بين الزمالك والغاني بنجامين أتشيمبونج لاعب الفارس الأبيض السابق بسبب عدم حصول الأخير على باقي مستحقاته.





وكان الزمالك قد أعلن فسخ التعاقد مع أتشيمبونج بالتراضي رغم مطالبة اللاعب بمستحقاته، لكن الغاني قد قرر التصعيد ليحصل على حكما بالحصول على باقي مستحقاته المتأخرة.





وأصبح مطالب بدفع مستحقات أتشيمبونج والمقدرة بمليون 150 ألف جنيها.





وفي حال عدم تسديد نادي الزمالك مستحقات " أتشيمبونج " سيتم خصم 6 نقاط.





وحقق الزمالك فوزا على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في ثالث جولات الدوري العام.



