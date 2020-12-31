صاحب مباردة "قمامة دليفري": نتخذ كافة التدابير الاحترازية (فيديو)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال جمعة الحوت، صاحب مباردة "قمامة دليفري"، إنه يعمل متعهد نظافة ولديه عقود مع هيئة النظافة في منطقة المقطم، مشيرًا إلى أنه كان يسعى في البداية لكي تكون منطقته نظيفة من خلال التشجير وجمع القمامة، وبعد ذلك قام بالتعاقد مع هيئة النظافة لتجميع النظافة من المجمعات السكنية بشكل يومي.

وتابع "الحوت"، خلال حواره مع الإعلاميتين ليلى عز العرب، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أنه ابتدع نظام جمع القمامة من خلال التليفون، متابعًا: "لو السكان نائم، والزبال خبط ومفتحتش، ممكن تتصل بمقر شركة النظافة بعد انصراف الزبال، وخلال وقت قليل يذهب العامل إلى المكان الخاص بالساكن، ويحصل منه على القمامة".

وأضاف أن الشركة تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من كمامة وخلافه لمنع انتشار الفيروس، لافتَا إلى أن الزبال الذين يقوم بإلقاء الزبالة من أماكن تجمع القمامة يسمى نباشًا وليس زبالًا، ويقوم بذلك لأنه يجمع الأشياء التي من الممكن أن تفيده فقط.

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