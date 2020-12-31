نهاية عام وبداية آخر.. وفاء عامر تهنئ متابعيها بالعام الميلادي الجديد

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حرصت الفنانة وفاء عامر على تهنئة جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديد لعام 2020.



ونشرت وفاء صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : نهاية عام وبداية آخر .. ربنا اجعل العام الجديد سعيد بلا اوجاع وبلا أمراض وبلا أحزان يارب.



والجدير ذكره أن آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "سكن البنات" وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.



يشار أن مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.

