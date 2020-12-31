أزمة بنادي بني سويف تتسبب في إلغاء لقاء ناشئيه مواليد 2001 مع ببا والسبب

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
الغيت مباراة ناشئين بني سويف مواليد 2001 مع نظيره ببا، والتي كان من المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري الناشئين بالمحافظة.

وجاء سبب الإلغاء لعدة أسباب من ضمنها عدم توافر سيارة إسعاف، وأيضا لعدم صرف مستحقات الحكام.

يأتي ذلك استمرارا لما يتعرض له القطاع من إهمال من قبل مجلس الإدارة، حيث تقدم مسؤولي قطاع الناشئين ومدربين الفرق المختلفة بإستقالاتهم للمرة الثانية وذلك بسبب عدم الاهتمام بالقطاع وعدم صرف مستحقات اللاعبين على مدار شهرين.

وأيضا مستحقات الحكام وسيارات الإسعاف وأتوبيس اللاعبين للمباريات الخارجية حيث اضطر المدربين خلال ما يقرب من 12 مباراة بحسب الإستقالة التي قدمت لمسوؤلي النادى بالإنفاق خلال الفترة الماضية من حسابهم الشخصى .

كما شهدت مباراة بني سويف لمواليد 2004 قيام طاقم التحكيم بالحجز على كارنيهات اللاعبين وتسليمها للمنطقة خاصة في ظل عدم صرف مستحقات الطاقم.

فيما حرص الفجر الرياضى على التعرف على رد المشرفين على قطاع كرة القدم إلا أنهم رفضوا التعليق.

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