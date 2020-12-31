انطلاق فعاليات معرض "هلا بريدة" للتسوق
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:30 م
الفجر السعودي
انطلقت فعاليات وبرامج وأنشطة معرض " هلا بريدة للتسوق " اليوم ، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض بمتنزه القصيم الوطني ببريدة ، والذي يمتد لـ30 يوما ، وسط تطبيق كفاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .
حيث يهدف معرض هلا بريدة إلى تطوير
ونمو صناعة المعارض والمؤتمرات بمنطقة القصيم، واستقطاب المعارض النوعية المميزة
والمختلفة ، وتسجيل دور المنطقة على خارطة المعارض والمؤتمرات، وإبراز مكانتها على
مستوى المملكة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمعارض توعوية وتثقيفيه
تعني بطبقات المجتمع المتعدده.