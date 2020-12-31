انطلاق فعاليات معرض "هلا بريدة" للتسوق

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

انطلقت فعاليات وبرامج وأنشطة معرض " هلا بريدة للتسوق " اليوم ، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض بمتنزه القصيم الوطني ببريدة ، والذي يمتد لـ30 يوما ، وسط تطبيق كفاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

 

حيث يهدف معرض هلا بريدة إلى تطوير ونمو صناعة المعارض والمؤتمرات بمنطقة القصيم، واستقطاب المعارض النوعية المميزة والمختلفة ، وتسجيل دور المنطقة على خارطة المعارض والمؤتمرات، وإبراز مكانتها على مستوى المملكة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمعارض توعوية وتثقيفيه تعني بطبقات المجتمع المتعدده.

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ حوالي 6 ساعات

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

07:12 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

07:01 م

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

03:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»