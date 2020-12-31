خسائر سنوية بمعظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

اغلقت البورصات الأوروبية فى أخر تعاملات 2020 اليوم الخميس، على تراجع وتحقيق خسائر سنوية بفعل تداعيات فيروس كورونا، رغم تحقيقها مكاسب فصلية قوية.





وتأثرت البورصات الأوروبية بشكل قوي خلال ذروة كورونا، حيث كانت القارة أكبر المتضررين في الصدمة الأولى للوباء.





لكن إجراءات التحفيز غير العادية من قبل البنك المركزي الأوروبي حاولت التخفيف من الضربة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية.





كما شغلت صفقة البريكست اهتمام المستثمرين خلال 2020، لكن توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاقية تجارية لمرحلة ما بعد الخروج مع نهاية العام.





وفي الربع الأخير من 2020، أنعشت التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا الأسهم الأوروبية، لتسجل مكاسب فصلية.





وبنهاية جلسة اليوم، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 399.03 نقطة، ليسجل خسائر سنوية بنسبة 4.9 بالمائة، لكنه ارتفع 10.3 بالمائة في الربع الرابع.





وتراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.4 بالمائة، ليسجل مستوى 6460.5 نقطة، ليسجل خسائر سنوية بحوالي 15 بالمائة، لكنه ارتفع 9.9 بالمائة في الربع الأخير من 2020.





وهبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 5551.4 نقطة، ليسجل خسائر سنوية بنسبة 8.1 بالمائة، في حين ارتفع 15 بالمائة في الربع الرابع.





وأغلقت البورصة الألمانية أبوابها اليوم أمام المستثمرين في عطلة رسمية، وسجل مؤشر "داكس" الألماني مكاسب سنوية وفصلية بنحو 3.5 بالمائة، و7.5 بالمائة على التوالي.