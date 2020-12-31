فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

حرص فرجاني ساسي نجم الزمالك على توجيه رسالة مؤثرة إلى زميله في الفريق الأبيض.





ونشر فرجاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بطارق حامد متوسط ميدان الزمالك وعلق عليها قائلا: "السند دائما وأبدا".





وتجمع فرجاني بطارق حامد علاقة قوية ومتينة خاصة أن الثنائي يلعب في خط وسط الزمالك الدفاعي.





ويمني جمهور الزمالك النفس بتجديد فرجاني ساسي لعقده الذي ينتهي بعد نهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق.







