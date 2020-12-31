الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

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شدد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن استمرار زيادة معدل الإصابات سيشكل ضغطا على القطاع الصحي، وسيعيد بنا الوضع إلى ذروة الموجة الأولى.



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الحالة العامة تستدعي القلق، وليس الطمأنينة، مضيفا أن كل مواطن يجب أن يستشعر القلق ويلتزم بالتدابير الإجراءات، مؤكدا أنهم يتابعون الوضع الوبائي أول بأول.



وأضاف الموجة الثانية أسرع انتشارا على مستوى العالم كله، لافتا إلى أن ما يطمئن أن القطاع الصحي مازال واقفا على قدميه، ويلبي كافة احتياجات المرضى من رعاية طبية.

