الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
شدد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن استمرار زيادة معدل الإصابات سيشكل ضغطا على القطاع الصحي، وسيعيد بنا الوضع إلى ذروة الموجة الأولى.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الحالة العامة تستدعي القلق، وليس الطمأنينة، مضيفا أن كل مواطن يجب أن يستشعر القلق ويلتزم بالتدابير الإجراءات، مؤكدا أنهم يتابعون الوضع الوبائي أول بأول.

وأضاف الموجة الثانية أسرع انتشارا على مستوى العالم كله، لافتا إلى أن ما يطمئن أن القطاع الصحي مازال واقفا على قدميه، ويلبي كافة احتياجات المرضى من رعاية طبية.

أخبار تهمك

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة إلى نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

07:12 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

07:01 م

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

03:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»