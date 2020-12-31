أمير منطقة الجوف يستقبل مدير التعليم ويشيد بمنصة مدرستي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر

 

 

  

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بنظام التعليم – عن بُعد -، منصة مدرستي، مقدماً شكره لمعالي وزير التعليم ولمنسوبي ومنسوبات التعليم على جهودهم في الارتقاء بالتعليم في وطننا الغالي.

 

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي استعرض نتائج الطلاب والطالبات في نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيراً إلى جهود الإدارة في دعم التعليم – عن بعد -، وتذليل الصعوبات التي واجهت بعض الطلاب والطالبات لتلقي تعليمهم عبر منصة مدرستي.

 

وثمّن الغامدي حرص سمو أمير المنطقة ومتابعته لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، لافتاً إلى أن قيادات التعليم والمشرفين مستمرون في تقديم الدعم والمساندة للزملاء والزميلات قادة المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس، لتوفير جميع الإمكانات الإدارية والتقنية لمحور العملية التعليمية أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، لمساعدتهم على تحقيق أعلى الدرجات العلمية.

 

كما قدم الغامدي شكره لأولياء أمور الطلاب على جهودهم في دعم تعلم أبنائهم عبر منصة مدرستي.

 

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بدائل فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة طاحنة قبل مباراة إنبي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه باجراء امتحان المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

بوكيتينو يُحدد صفقات باريس سان جيرمان

منذ ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

منذ ساعة

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ ساعة و نصف

قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري

منذ ساعة

خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ نصف ساعة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نجم الزمالك من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

07:14 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

07:01 م

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

03:08 م

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

01:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»