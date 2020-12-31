أمير منطقة الجوف يستقبل مدير التعليم ويشيد بمنصة مدرستي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بنظام التعليم – عن بُعد -، منصة مدرستي، مقدماً شكره لمعالي وزير التعليم ولمنسوبي ومنسوبات التعليم على جهودهم في الارتقاء بالتعليم في وطننا الغالي.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي استعرض نتائج الطلاب والطالبات في نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيراً إلى جهود الإدارة في دعم التعليم – عن بعد -، وتذليل الصعوبات التي واجهت بعض الطلاب والطالبات لتلقي تعليمهم عبر منصة مدرستي.

وثمّن الغامدي حرص سمو أمير المنطقة ومتابعته لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، لافتاً إلى أن قيادات التعليم والمشرفين مستمرون في تقديم الدعم والمساندة للزملاء والزميلات قادة المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس، لتوفير جميع الإمكانات الإدارية والتقنية لمحور العملية التعليمية أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، لمساعدتهم على تحقيق أعلى الدرجات العلمية.

كما قدم الغامدي شكره لأولياء أمور الطلاب على جهودهم في دعم تعلم أبنائهم عبر منصة مدرستي.